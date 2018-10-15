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Akşener, Türkiye-AB KİK heyetini kabul etti

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini kabul etti

Akşener, Türkiye-AB KİK heyetini kabul etti
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ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyetini kabul etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde, Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki KİK heyetinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin de yer aldı.

Basına kapalı, yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Akşener'in yanı sıra İYİ Parti'den Genel Sekreter Mustafa Cihan Paçacı ile Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz hazır bulundu.

Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB KİK heyeti, 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşan yeni dönem kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Genel Başkanı Meral AkşenerTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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