Akşener'in hukuk danışmanın FETÖ bağlantısı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski MHP Milletvekili Meral Akşener'in hukuk danışmanı olduğu belirtilen tutuklu şüpheli avukat Nuri Polat'ın, sosyal medya paylaşımlarının örgütün çıkarları doğrultusunda olduğu ve örgütün talimatı sonrasında Bank Asya'ya 50 bin lira yatırdığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, eski MHP Milletvekili Meral Akşener'in hukuk danışmanı, Dink cinayeti davası sanığı Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunan ve tutuklanan 30 şüpheliye ilişkin sevk yazısında suçlamalar ortaya çıktı.

Savcılığın sevk yazısında, FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerine yer verilerek, örgütün, yargının temel ayaklarından olan avukatlık kurumunu da örgütsel amaçlar doğrultusunda yapılandırıldığı, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in emir ve talimatlarını yerine getirmek amacıyla avukatlık büroları kurulduğu anlatıldı.

Bu avukatlık büroları vasıtasıyla dosyalara, hakim ve savcılara erişilerek yargılama süreçlerine etki edildiği vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerin kurduğu örgütlü yapılanmaya dahil olan avukatların, mesleğini yapıyor görünümü altında örgütsel talimatları yerine getirirken diğer örgüt üyesi kamu görevlileri yahut sivilleri organize şekilde temsil ettikleri belirtildi.

Sevk yazısında, şüphelilerin, avukatlık görevinin vakar ve haysiyetine uymayacak şekilde gösteri ve basın açıklaması eylemleri yanında kolluk birimleri ile yargılama yapan hakim ve savcıları baskılama amaçlı eylem ve söylemlerde bulundukları anlatılarak, şüpheli avukatların birçoğunun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu bildirildi.

Bazı şüpheli avukatlar hakkındaki suçlamalara da yer verilen yazıda, tutuklu avukat Önder Yılmaz hakkında alınan bir ihbarda "FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak ve firari şüpheli Tarık Toros'un avukatlığını yaptığı, Amerika'ya gidip Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği'' iddiası yer alırken, şüphelinin "ByLock" kullanıcısı olduğu bilgisi aktarıldı.

"Telefonumun Alarmı 27 aydır her gün 17.25'e kurulu"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Meral Akşener'in hukuk danışmanı olduğu belirtilen avukat Nuri Polat'ın, sosyal medya paylaşımlarının örgütün çıkarları doğrultusunda olduğu belirtilerek, şüphelinin "Unutursak Kalbimiz Kurusun Telefonumun Alarmı 27 aydır her gün 17.25'e kurulu." ve benzeri ifadeleri sosyal medyada yazdığı kaydedilen sevk yazısında, Polat'ın ayrıca örgütün talimatı sonrasında, 31 Mart 2015'te Bank Asya'ya 50 bin lira yatırdığının belirlendiği kaydedildi.

Yazıda, yine soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Şeref Polat'ın, FETÖ çatı davası ile "Tahşiyecilere kumpas" davasının sanığı kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın sekreterliğini yaptığı ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Yazıda, tutuklanan şüpheli avukatlardan Bülent Özkan'ın, 25 Nisan 2015'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan 62 şüphelinin, FETÖ yapılanmasına mensup avukatlar ve hakimleri iş birliği içerisinde toplu olarak tahliyelerine ilişkin süreçte müdafiliğini üstlendiği kişilere ilişkin dilekçe verip taleplerde bulunarak, yasa ve hukuka aykırı tahliye kararları verilmesi sürecine katıldığı belirtildi. Şüpheli avukat Özkan'ın "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilerek, ayrıca Selam Tevhid'de kumpas ve Tahşiye grubuna kumpas davalarında yargılanan bazı polislerin avukatlığını yaptığı kaydedildi.

Yazıda, soruşturma çerçevesinde tutuklanan avukat Celal Sis'in, "ByLock" kullanıcısı olduğu ve yine örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesabına 110 bin lira yatırdığı, FETÖ'nün kurduğu avukatlık yapılanması çatısı altında bulunan ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Nizam Hukuk Derneği'nin üyesi olduğu belirtildi.

"FETÖ tutuklusu şüphelilere kuryelik yapan avukat"

Tutuklu avukat Abdullah Şen'in örgütün üst yöneticileri Cevdet Türkyolu, Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı ve Faruk İlk ile irtibatlı olduğu aktarılan yazıda, Şen hakkında şüpheli avukat Orhan Erdemli'nin beyanındaki şu ifadelere yer verildi:

"Samanyolu Yayın Grubu'nda muhtemelen reklam şirketinde sigortalı avukat gösterilen Abdullah Şen, gerçekte hiçbir avukatlık faaliyetinde bulunmamakta sadece cezaevinde ve gözaltında bulunan örgüt üyelerini dolaşarak bu şahıslara kurye ve destek faaliyetini yürütmektedir.''

Tutuklu şüpheli avukatlardan Erdoğan Soruklu'nun, FETÖ/PDY yapılanmasının örgütsel komplo ve operasyonu olduğu anlaşılan gazeteci-yazar Hrant Dink'in öldürülmesi olayına iştirak eden Erhan Tuncel'in örgütsel kontrol altında tutulabilmesi amacıyla avukatlığını yaptığı kaydedilen yazıda, Soruklu'nun Bank Asya'daki hesabında 2014'te 116 bin 998 lira artış olduğu ve 2014 yılı sonunda bu mevduatın örgütsel tavır gereği 161 bin liraya çıktığı belirtildi.

Soruklu'nun örgüt talimatı sonrasında 8 Ekim 2015 'te Digitürk'teki aboneliğini sonra erdirdiği, FETÖ'ye müzahir ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan İHSANDER'de yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen sevk yazısında, şüpheli Soruklu hakkındaki bir ihbara da yer verildi. İhbarda "Soruklu FETÖ/PDY terör örgütü içinde hareket ettiği ofisinde cemaatçilerle toplantı yaptığı, cemaatçi avukatları işe aldığı, 15 Temmuz'dan sonra da hala cemaatçilerin avukatlığını yaptığı" iddiaları yer buldu.

FETÖ sanığına örgütsel belgeler veren şüpheli avukat

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seyfettin Dayan'ın, Yakub Saygılı, Yasin Topçu gibi birçok FETÖ sanığının avukatlığını yaptığı belirtilen yazıda, şüphelinin "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedildi. Dayan'ın, "25 Aralık darbeye teşebbüs'' davasının sanıklarından Yakub Saygılı'ya FETÖ/PDY yapılanması altında faaliyet gösteren Rumi Forum adına yazılı belgeler verdiği, söz konusu belgelerde örgütsel ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Sevk yazısında soruşturma kapsamında tutuklanan diğer avukatların da "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesaplarına para yatırdıkları belirtilerek, şüphelilerin FETÖ şüphelileriyle irtibatlarına yer verildi.