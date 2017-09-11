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Akşener'in hukuk danışmanına FETÖ iddianamesi

- FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Meral Akşener’in hukuk danışmanı avukat Nuri Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı - Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Polat hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Bu arada, aralarında Hrant Dink cinayeti davası sanıklarından Erhan Tuncel'in avukatının da bulunduğu 15 avukat hakkında, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle on beşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Akşener'in hukuk danışmanına FETÖ iddianamesi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Meral Akşener’in hukuk danışmanı avukat Nuri Polat hakkında hazırlanan iddianamede, Polat'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Meral Akşener’in hukuk danışmanı avukat Nuri Polat hakkında iddianame hazırlandı.

Şüpheli Polat'ın sosyal medya hesabından örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, söz konusu paylaşımlara yer verildi. İddianamede, şüpheli Polat'ın 21 Mart 2016 günü, "Unutursam kalbim kurusun, telefonumun alarmı 27 aydır her gün 17.25'e kurulu" şeklinde attığı tweet de yer aldı. Yaptığı paylaşımlara ilişkin Polat'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, Polat'ın hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmeyerek, bir kısmının montaj olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Polat'ın, FETÖ üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişiler ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarıyla irtibatının olduğu aktarılan iddianamede, Polat'ın eşi Arzu Polat üzerinden örgütün bankası olarak bilinen Bank Asya'da hesabının bulunduğu, bu hesapta örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından 120 bin ila 130 bin liralık hesap artışı görüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarının tamamına yakınının FETÖ/PDY yapılanmasının oluşturmak istediği etki ve algı manipülasyonu ile benzer nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verilerek, Polat'ın üzerine atılı FETÖ/PDY'ye üye olmak suçunu işlediği, bu nedenle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Bu arada, Hrant Dink cinayeti davası sanıklarından Erhan Tuncel'in avukatlığını da yapan Erdoğan Soruklu ile avukatlar Cesim Parlak, Doğan Akkurt, Ekrem Gökhan Dede, Süleyman Taşbaş, Ali Yaşar Özkan, Haydar Mete, Yaşar Yılmaz, Zeki Demir, Hasan Küçük, Rufayi Taştan, Şahin Çarşanbalı, Büşra Tamer Çeliktaş, Ali Rıza Mete ve İlyas Candaroğlu hakkında da ''FETÖ'ye üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianameler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanarak, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerine gönderildi.

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