Aktaş Sınır Kapısı Ardahan'ın umudu oldu

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Türkiye ile Gürcistan arasında 3 yıl önce kurulan ve geçen yıl araç ile yolcu girişi açısından önceki yıla göre yüzde 100'ü aşan bir artış yaşanan Aktaş Gümrük Kapısı, özellikle sınır ticareti açısından ülkenin en küçük kenti Ardahan'ın umudu oldu.

Ülkenin şehir merkezinde yaşayan nüfus açısından en küçük ili olan Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 2015 yılında kurulan ve modern yapısıyla dikkati çeken Gürcistan'a açılan Aktaş Gümrük Kapısı'nın önemi her geçen gün artıyor.

Yolcu ve araç giriş çıkışı açısından her yıl daha fazla rağbet gören gümrük kapısından 2016'da 105 bin 796 kişi giriş çıkış yaparken, 2017'de bu sayı 213 bin 681'e kadar yükseldi.

Bakanlar Kurulunca, komşu ülkelerle sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin sınır kapıları listesine eklenen aynı kapıdan 2016'da giriş çıkış yapan araç sayısı 51 bin 910 iken bu sayı, geçen yıl 122 bin 822'ye ulaştı.

Hem yolcu hem de araç giriş çıkışı açısından geçen yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 100'ü aşan bir artış sağlanan Aktaş Gümrük Kapısı, sınır ticareti açısından umut vadediyor.

Kentin Posof ilçesinden Gürcistan'a açılan bir başka kapı olan Türkgözü Sınır Kapısı'nda ise 2016'de 250 bin kişi giriş çıkış yaparken, bu sayı 2017'de 323 bin olarak kayıtlara geçti.

Araç giriş çıkışı açısından geçen yıl 2016'ya oranla düşüş yaşanan Türkgözü'nde 2016'da 90 bin 187 araç giriş çıkış yaparken, bu sayı 2017'de 84 bin 504'e geriledi.

- Aktaş Gümrük Kapısı gelecek vadediyor

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, 2017'de her iki kapının da aktif olarak çalıştığını ancak Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda çok ciddi hareketlilik gözlemlediklerini belirtti.

Özellikle Aktaş'ın modern tesis ve binaya sahip olması nedeniyle iyi bir konuma gelmeye başladığını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"2017 rakamları her iki kapımızdaki yolcu sayısında ciddi artış olduğunu gösteriyor. Sadece Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki araç ve kişi hareketliliğine baktığımızda yüzde 100'e varan artış söz konusu. Bu da Aktaş gelecek vadeden bir kapımız anlamına geliyor. Bulunduğu nokta ve konumu itibarıyla Türkiye'de önemli bir kapı. Bu rakamlar ve bu hareketlilik bizi mutlu ediyor. Aktaş kapımız artık önemli bir güzergah olma yolunda."

Vali Bilmez, geçen yıl her iki kapıdaki 82 kaçakçılık olayında 112 şüpheliye yasal işlem yapıldığını anımsatarak, bu olaylarda ele geçen malzemelerin gümrük bedelinin ise 20 milyon lira olduğunu aktardı.

Aktaş gibi Türkgözü Sınır Kapısı'nın da modern bir tesise kavuşması için proje ihalesine çıkıldığını anımsatan Bilmez, bu yıl Türkgözü'ndeki tesisin temelini atmayı planladıklarını dile getirdi.

- Gürcistan'ın gelişmesi sınır kapılarını hareketlendirecek

Sınır ticareti açısından Ardahan'ın umudu olan Aktaş'ın her geçen gün daha aktif hale geleceğine işaret eden Mehmet Emin Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan'ın gelişmesiyle her iki kapı daha da aktif hale gelecek. Özellikle Aktaş kapısında 2017'de çok güzel bir hareketlilik yaşandı. Bankalarımız bile otomatik para çekme makinelerini (ATM) kurmaya başladı. Aktaş'a giden yol üzerinde yapımı süren Aşık Şenlik Tüneli sayesinde Aktaş kapımız daha aktif hale gelecek. Çünkü şu an rakamlar onu gösteriyor. Aktaş ve Türkgözü kapılarımız gelişmeye, çalışmaya müsait, potansiyelleri olan kapılarımız. Bu nedenle bize düşen altyapıdaki eksiklikleri tamamlamak, eksiklikler tamamlandığında daha da hareketlilik yaşanacak."

Bilmez, 2015'de hizmete giren Aktaş Gümrük Kapısı'nın Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki hareketliliği olumsuz etkilemesinin beklendiğini ancak rakamların bu beklentiyi doğrulamadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye genelinde sınır ticaretini geliştirmek amacıyla Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da toplam 18 sınır kapısı bulunuyor.