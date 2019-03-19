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Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, uluslararası proje iş birliğine imza attı

Aktif Bank, Horizon 2020 proje önerisi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, uluslararası proje iş birliğine imza attı
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İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Horizon 2020’den 227 bin avroya kadar fon almaya hak kazandı.

Aktif Bank açıklamasına göre, Aktif Bank Horizon 2020 proje önerisi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Banka, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Horizon 2020’den 227 bin avroya kadar fon almaya hak kazandı. Aktif Bank’ın 13 ülkeden 44 farklı paydaş ile birlikte başvurduğu “ICT 11- HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications” başlıklı çağrıya sunduğu proje önerisi ilk sıradan kabul edildi.

Aktif Bank’ın paydaşlarının arasında sektörün öncü firmalarından ATOS, IBM, Fujitsu, HP, Bank Of Ireland, HP Italia gibi firmalar da yer alıyor.

Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, Türkiye’den tek ticari firma olarak yer aldığı konsorsiyumda, finans sektörüne yönelik büyük veri, yapay zekâ, testbeds ve sandbox platformlarının geliştirilmesinde rol alacak. Bu çalışmalara ek olarak, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte “Blockchain Üzerinde Hileli Kripto Para İşlemlerinin Tespiti” alanında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve pilot çalışmalarına da liderlik edecek.


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