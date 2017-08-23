Aktif-Sen yöneticisi 22 sanığın yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan örgütün sendikalarından kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) yöneticisi 22 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu 10 sanık ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanıkların kimlik tespitinin ardından, iddianame özeti okundu ve sanık savunmaları alındı.
Haklarındaki iddiaları reddeden sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürdü. Sanık avukatlarının da savunmalarının ardından Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ara kararını açıkladı.
Tutuklu sanıklardan birinin sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Duruşma, 22 Eylül'e bırakıldı.