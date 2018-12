Aktif yaşayan insanların markası Supradyn Energy, herkes için spor diyo Yoğun yaşam temposundan dolayı spor geri plana atılmasın, herkesin yaşamında yer edinsin diye harekete geçen Supradyn Energy, Herkes için Spor Federasyonu ile yaptığı işbirliğiyle bu engelleri aşmanın yollarını arayacak.

Normal beslenmeyi desteklemek amacıyla kullanılan takviye edici gıda markası Supradyn Energy; yoğun iş temposu, hayatın koşuşturması, aile ve çocuklara vakit ayırma derken spor yapmamak için birçok nedeni olan herkesi spora davet ettiğini, Herkes için Spor Federasyonu’yla birlikte spor dünyasına adım attığını Brand & Sport Summit 2018’de düzenlenen oturumla duyurdu. Oturumda; Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay ve Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Ahmet Gülüm’ün moderatörlüğünde bir araya geldi. Herkes İçin Spor Federasyonu temsilcileri olarak milli sporcumuz Şahika Ercümen ve sağlıklı yaşam öncüsü Ece Vahapoğlu da oturuma katılan isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde “herkes için spor” anlayışını anlatmayı hedefleyen, belirlenecek AVM ve şehir meydanlarında kurulacak oyun parkurlarında etkinlikler organize edecek olan Supradyn Energy ve Herkes için Spor Federasyonu, sporun önündeki engelleri aşmak için kolları sıvayacak.

Türkiye’nin %85’i “keşke işten sonra spor yapmaya da halim olsaydı” diyor

Oturumda konuşan Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay “Bundan birkaç sene önce reklam kampanyamız için yaptığımız araştırmada görmüştük ki, Türkiye nüfusunun %89’u yeterince spor yaptığına inanmıyor.Bu gerçekten umut vaad edici bir oran. Çünkü bütün adımlar, farkındalıkla başlıyor. İnsanların spora ihtiyaç duyduğunu ve hareketi ihmal ettiğini bilmesi ilk ve en önemli adımı oluşturuyor. Eğilimlere ve rakamlara baktığımızda aslında Türkiye’de spor alanında bir gelişme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Lisanslı sporcularımızın sayısı 7 milyona ulaştı ve üç sporcudan biri kadın. 5 milyon lisanssız sporcu, ayda en az bir kez çalışıyor. Nüfusumuzun %2,4’ü (yaklaşık 2 milyon kişi) spor merkezi üyeliğine sahip Yine bir başka araştırma, Türkiye’nin %85’inin “keşke işten sonra spor yapmaya da halim olsaydı” dediğini söylüyor.O zaman düşünüyoruz, önümüzdeki engel nedir diye? Yorgunluk, motivasyon eksikliği… Biz de Supradyn Energy olarak zihinlerdeki bu engeli aşmak için yola çıkmaya karar verdik ve yeni adımımızla şimdi “herkes için spor” diyoruz. Yorgunluk ve yoğun yaşam temposundan dolayı spor geri plana atılmasın, herkesin yaşamında yer edinsin diye harekete geçiyoruz” dedi.

Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ise “Herkes için Spor Federasyonu’nun amacı bir nesli, bir toplumun yaşam kalitesini yukarılara çıkarmak. Dünyada da günden güne büyüyen sağlık harcamalarını görüyoruz; onkolojiyle mücadele, kanserler mücadele. Bunların hepsinin içerisinde aktif yaşamın çok önemli bir rolü var. Biz bu ülkede eğer insanlarımıza daha fazla hareket ettirme eğilimini gösterebilirsek, bunun doğru bir şey olduğunu partnerlerimize anlatabilirsek o zaman daha sağlıklı bi topluma doğru ilerleyeceğiz. Biz buraya ne kadar yatırım yapabilirsek herkesi daha bilinçli bir yere doğru götüreceğiz. Bu yatırımlarla tüm vatandaşların herkes için spor kültürüne uygun bir hayat yaşaması lazım. Dolayısıyla bu birliktelik ve yaptığımız işlere Supradyn Energy gibi destekçilerimizin olması çok anlamlı” dedi.

“Küçükken astım hastası olduğum için neredeyse dışarı çıkamıyorken, bugün spor sayesinde ayaktayım. Bundan sonraki hedef daha çok insanın hayatına dokunmak” sözleriyle hedeflerini anlatan Şahika Ercümen, ve “Hareket ve enerji her zaman hayatımızda olmalı, spora 18 yaşında başladım ancak Everest’te koşabiliyorsam herkes yapabilir” diyen Ece Vahapoğlu, Herkes İçin Spor Federasyonu Onur Kurulu Üyeleri olarak işbirliğinden duydukları mutluluğu ilettiler.

Türkiye’nin %66’sı spor yapmaya vakit bulamadığını belirtiyor

Gün içerisinde birçok mesaj ve uyarıya maruz kalmak, insanların zihinsel ve fiziksel olarak zayıf kalmasına neden oluyor. Düzenli spor yapan kişiler ise kendilerini aktif ve dinç hissediyor. Türkiye’nin %90’ı sporla ilgilendiği belirtiyor. Fakat bu ilgi daha çok sporu takip etmek olarak seyrediyor. Aslında spor Türkiye için her zaman bir gündem maddesiyken, gündelik hayata aktif olarak dahil olabilmiş değil.

Yoğun tempo, toplantılar arasında kaçırılan öğünler, düzensiz uyku saatleri birçok kişinin hayat kalitesini, aktifliğini düşüren nedenlerin başında geliyor. Bu gibi durumlarda ise normal beslenmeyi destekleyici, takviye edici gıdalara ihtiyaç duyulabiliyor. Türkiye’yi spor yapmaya davet eden Supradyn Energy’nin içeriğindeki demir, B2, B6, B12 ve C vitamini ile yorgunluğun, bitkinliğin azalmasına ve normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunuyor.