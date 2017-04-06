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Aktör Michael Caine, Brexit için oy vermiş

- İngiliz aktör geçen yıl yapılan referandumda İngiltere'nin AB'den ayrılması yönünde oy kullandığını açıkladı

Aktör Michael Caine, Brexit için oy vermiş

LONDRA (AA) - Dünyaca ünlü İngiliz aktör Michael Caine, geçen yıl yapılan referandumda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) yönünde oy kullandığını belirtti.

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan ünlü aktör, "Brexit için oy verdim. Mesele özgürlüktü, göçmenler değil." dedi.

Referandumda Brexit yönünde oy verenlerin ırkçı olmadığını belirten Caine, "Zengin bir hizmetkar olmaktansa, fakir bir efendi olmayı tercih ederim. Mesele ırkçılık, göçmenler veya benzeri birşey değildir, mesele özgürlüktü." ifadelerini kullandı.

Siyasetin daima kaotik olduğunu dile getiren Caine, "Siyasette hep daha önce bulunmadığınız alanlara girersiniz, dolayısıyla da kaybolursunuz ama sonra yolunuzu bulursunuz ve herşey yoluna girer." diye konuştu.

84 yaşındaki İngiliz aktör, geçmişte de AB ile ilgili şüphelerini dile getirmişti. Referanduma 4 ay kala İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, AB'de kalmanın da AB'den ayrılmanın da kendisi korkuttuğunu söyleyen Caine, AB ile ilişkilerde dikkate değer bir değişiklik olmadıkça, kendisinin ayrılmaktan yana olduğunu kaydetmişti.

İngiltere'de geçen yıl yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Brexit yönünde oy vermişti. Referandum sürecinde Brexit taraftarlarının en çok üzerinde durduğu konu, ülkede bulunan yaklaşık 3 milyon göçmenin ekonomiye getirdiği yük olmuştu. Brexit taraftarları, Türkiye'nin muhtemel AB üyeliğinin de pek çok yeni göçmeni İngiltere'ye getireceği yönünde propaganda yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, İngiltere'de Brexit kararının çıktığı referandumun ardından yabancıları hedef alan nefret suçlarında yüzde 50'ye varan artış yaşandı.

Geçen hafta AB'ye yolladığı mektupla Brexit sürecini resmen başlatan İngiltere, 2 yıllık sürecin sonunda Mart 2019'de birlikten çıkmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiBrexitIngiltereMichael Caine
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