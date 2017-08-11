Akülü tekerlekli sandalye hayaline 34 yaşında kavuştu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hüseyin Acar (34), çok istediği akülü tekerlekli sandalyeye hayırseverlerin desteğiyle kavuştu.

Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, ilçeye bağlı Pembeciler köyünde annesi ve kardeşiyle yaşayan, doğuştan bedensel engelli Acar'a hayırseverlerin desteğiyle alınan ve özel tasarlanan akülü tekerlekli sandalyeyi evine götürürerek teslim etti.

Derneğin 10 yıldır üyesi olan bedensel engelli Hüseyin Acar'ın kaslarında yaşanan gerilmeler nedeniyle tekerlekli sandalye kullanabilir raporu verilemediğini öne süren Şentürk, annesi 53 yaşındaki Zakire Acar'ın oğlunu sırtında ve kucağında taşıyarak gezdirebildiğini söyledi.

Annenin yaşının ilerlemesi ve sırtında oluşan ağrılar nedeniyle oğlunu gezdirmekte sorunlar yaşadığını anlatan Şentürk, "Biz de arkadan kullanılabilen, özel tasarımlı bir sandalye yaptırdık. Kardeşi de annesi de bu sandalyeyle ağabeyini rahatlıkla gezdirebilir. Çocuk gezmek istiyor. Anne de son dönemlerde gezdiremiyordu. Hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şentürk, Acar'ın fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve hayatında hiç stadyuma giderek maç izleyemediğini belirterek, "Özel tasarlanmış akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladık. Hüseyin fanatik Fenerbahçeli. Buradan Fenerbahçelilere çağrıda bulunuyoruz. Bir Fenerbahçe maçına getirebilirler. Hayatı boyunca hiç canlı maç izlememiştir." diye konuştu.

Anne Zakire Acar da oğlunu yaklaşık 5 yıldır belinde oluşan ağrılar nedeniyle gezdirmekte zorluk çektiğini anlatarak, özel yapılan akülü tekerlekli sandalyenin hayatlarını kolaylaştıracağından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Anne Acar, oğlunun Fenerbahçe maçına gitme hayali kurduğunu ifade ederek, "Ben götürecektim ama yapamadım. Yol uzun diye götüremedim. Keşke biri alıp oğlumun bu hayalini gerçekleştirse." temennisinde bulundu.