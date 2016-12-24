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Akyaka Sahili'nde deniz suyu 20 metre çekildi

- Tur işletmecisi Terzioğlu: "Bu deniz suyu çekilmesinin depremle bir ilgisi yok. Bu çekilme normal gelgit olaylarından kaynaklanıyor ve biz bunu her yıl yaşıyoruz"

Akyaka Sahili'nde deniz suyu 20 metre çekildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi.

Akyaka’da 10 yıldır tekne turu işletmeciliği yapan Ali İhsan Terzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 15-20 metreye kadar çekildiğini söyledi.

Suyun çekilmesini bazı vatandaşların depremle bağlantı kurmaya çalıştığını belirten Terzioğlu, "Bu deniz suyu çekilmesinin depremle bir ilgisi yok. Bu çekilme normal gelgit olaylarından kaynaklanıyor ve biz bunu her yıl yaşıyoruz." dedi.

Terzioğlu, denizin bir süre sonra normal seviyesine geleceğini ifade etti.

Öte yandan, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde hafta sonu tatili için sahile gelen çok sayıda kişinin, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyerek fotoğraf çektirdiği gözlendi.



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AkyakaDeniz Suyu çekilmesiMuğla
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