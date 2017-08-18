Akyurt'ta trafik kazası

ANKARA (AA) - Akyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tarlaya devrildi. Kazada, kamyondaki 2 kişi yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akyurt Büğdüz Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Osman G. idaresindeki 06 AGF 58 plakalı atık toplama kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Beton elektrik direğine çarpan kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Osman G. ile araçta bulunan İsa K. yaralandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince şoför mahallinden çıkartılan iki kişi ambulansla Gülhane Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.