Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Kilim Mobilya yenilikçi ürünler ve ihracat ile liderliği hedefliyor serkan sevim
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Al Jazeera'nın Yemen'in Taiz kentindeki ofisi kapatıldı

TAİZ (AA) - Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki ofisinin kapatıldığı bildirildi. Taiz Güvenlik Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, komitenin bugün düzenlenen olağan toplantısında...

Al Jazeera'nın Yemen'in Taiz kentindeki ofisi kapatıldı

TAİZ (AA) - Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki ofisinin kapatıldığı bildirildi.

Taiz Güvenlik Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, komitenin bugün düzenlenen olağan toplantısında bazı medya kanalları tarafından uygulanan olumsuzlukların ele alındığı ifade edildi.

Bu kanallar arasında, son zamanlarda yayınlarında, ülkedeki meşru birliğin ve meşru yönetime destek veren koalisyon güçlerinin bölünmesi girişimleri yönünde yayın yapan Al Jazeera televizyonunun da olduğu ifade edilen açıklamada, "Al Jazeera'nın Taiz'deki ofisi, ulusal ve meşru ordunun, darbeci Husi milisleri bitirmek ve meşruiyeti yeniden sağlamak için yürüttüğü savaş sürecini olumsuz etkileyen yayınları nedeniyle kapatıldı." denildi.

Açıklamada, Güvenlik Komitesi üyelerinin, "Al Jazeera'nın Taiz'deki bürosunun resmi olarak kapatılması, yayın girişiminde bulunması ya da herhangi bir resmi kurumun onunla iletişime geçmesinin engellenmesi" yönündeki kararı oy birliğiyle aldığı kaydedildi.

Bu kararın, birlik ve beraberliğin sağlanması, ordunun hedeflerine ulaşması amacıyla alındığı belirtildi.

Güvenlik komitesinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Al Jazeera televizyonunun Taiz şehir merkezi yakınındaki El-Mesbah Mahallesindeki ofisinin kapatıldığını ifade etti.

Komite yetkilisi, bu adımın, Güvenlik Komitesi'nin kararından sonra gerçekleştiğini belirterek, kapatma işlemi sırasında ofis personeline samimi bir yaklaşım sergilendiğini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Al JazeeraKapatıldıKatarOfisTaiz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5