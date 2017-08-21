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Aladağ'da Acısu Şenliği

- Adana Valisi Demirtaş: - "İçerideki birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Birbirimize sıkı sıkıya sarılacağız. Birbirimizle kaynaşacağız, birlik içerisinde olacağız"

Aladağ'da Acısu Şenliği

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "İçerideki birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Birbirimize sıkı sıkıya sarılacağız. Birbirimizle kaynaşacağız, birlik içerisinde olacağız." dedi.

Aladağ Belediye Başkanlığınca düzenlenen Acısu Şenliği'nin açılış konuşmasını yapan Demirtaş, Türkiye'yi kıskaca almak isteyenler olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Yedi düvele karşı savaş yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Onun için içerideki birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Birbirimize sıkı sıkıya sarılacağız. Birbirimizle kaynaşacağız, birlik içerisinde olacağız. Kesinlikle ayrılığa, gayrılığa müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir zaman bu ülkede kimse bu ülkeyi bölemeyecek, kimse bu ülkeyi parçalamayacak."

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de şenliğe ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, "Allah'ın izniyle bundan sonra Acısu Şenliği'ni geleneksel olarak her yıl bu tarihlerde yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla şenlikte bir konser verdi.

Şenliğe AK Parti Adana Milletvekili Fatmagül Demet Sarı, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, Aladağ Kaymakamı Abdullah Demirağ, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ile çok sayıda vatandaş katıldı.


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