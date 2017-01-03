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Aladağ'da yol açma çalışmaları

- Adana'nın Aladağ ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor

Aladağ'da yol açma çalışmaları

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediye ekipleri, kar dolayısıyla yolları kapanan 31 mahalleden 26'sında temizleme çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, yolları kapalı olan Gökçeköy, Karahan, Kışlak, Küp ve Köprücük mahallelerinde ise çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yol açma çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirtti.

Havanın yağışlı olmaması nedeniyle çalışmaların hızlandığını ifade eden Akgedik, "Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz masasından gelen bilgileri değerlendirip iş makinelerimizi ona göre yönlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının da onarımının sürdüğü öğrenildi.

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