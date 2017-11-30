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Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili davada sanık sayısı 12'ye çıktı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili haklarında dava açılan tutuksuz 5 kamu görevlisinin dosyası 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı mevcut davayla birleştirildi.

Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili davada sanık sayısı 12'ye çıktı

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 29 Kasım'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili haklarında dava açılan aralarında eski Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş'ın da bulunduğu tutuksuz 5 kamu görevlisinin dosyası, 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı mevcut davayla birleştirildi.

Aladağ'daki özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangınında kusurları olduğu iddia edilen eski Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Şube Müdürü Davut Gökçeli ile yurtta denetim yapıp rapor hazırlayan görevliler Ramazan Arı, Cihan Ünal ve Bayram Aydın'la ilgili Aladağ Kaymakamlığınca dava açılması için soruşturma izni verdi. Şüpheliler bu soruşturma iznine itiraz etti.

Konya Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddedince 5 kişi hakkında soruşturma başlatılıp, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırladı.

İddianameyi kabul eden Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu 6'sı tutuklu 7 kişinin yargılandığı davayla birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme heyetinin gerekçeli kararında, "Sanıkların eylemleri arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu, bu nedenle de gerek delillerin birlikte toplanıp değerlendirilmesi, gerekse usul ekonomisi açısından her iki dosyanın birleştirilerek görülmesinde kamu yararı bulunduğu anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.

Sanık sayısı 12'ye çıkan dava 11 Aralık'ta Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Mahkeme ayrıca, sanıklar Bayram Aydın, Cihan Ünal, Davut Gökçeli, Mehmet Aktaş ve Ramazan Arı hakkında adli kontrol kararı verdi.

Bu arada, 20 sayfadan oluşan ve denetimlerde sanıkların kusuru bulunduğu öne sürülen iddianamenin değerlendirme bölümünde, "Meydana gelen ölüm ve yaralanma ile şüphelilerin etkin ve yeterli denetimi yapmayarak yangından korunmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaması arasında illiyet bağının bulunduğu, yeterli denetim yapılsaydı ölümlerin meydana gelmeyeceği anlaşılmıştır." ifadesine de yer verildi.

Muhabir: Neşet Karadağ

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AdanaALADAĞTürkiyeYangın
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