Alanar meyve, ihracatta Türkiye ikincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım kuruluşu olan Alanar Meyve, "2018 Yaş Meyve Sebze İhracatı İkincisi" oldu.

Tekfen Tarım kuruluşu olan Alanar Meyve, Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) Bursa’da düzenlediği 2018 İhracat Şampiyonları Ödül töreninde, 2018 yaş meyve ihracatı ikincisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alanar Meyve Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Taner, 2018 yılında yaş meyve ihracatında önemli bir başarı kaydettiklerini belirterek, “Alanar Meyve olarak geçtiğimiz yıl ihracat ciromuzu 23 milyon Amerikan Doları seviyelerinde gerçekleştirdik. Özellikle kiraz ve siyah incir ihracatımız ile bu başarıyı yakaladık. Başarımız, ülkemizin yaş meyve ihracatında geldiği konumun en önemli göstergelerinden biri.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl oldukça geniş bir coğrafyaya ihracat yaptıklarını aktaran Taner, "Başta Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ve Hong Kong, Singapur gibi Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere farklı kıtalardan 30’dan fazla ülkeye, ülkemizde yetişen meyveleri ihraç ediyoruz. Bugün bu ülkelere Türkiye’nin topraklarında üretilmiş kiraz, incir, kayısı, nar veya kestane gibi yaş meyvelerin satışını gerçekleştiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.