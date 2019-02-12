Alanar Meyve'den denizaşırı iş birliği

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım kuruluşu Alanar Meyve, Perulu meyve üreticisi La Kiarita ile siyah incirin pazarlanması için sözleşme imzaladı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, son 3 yılın siyah incir ihracat şampiyonu Alanar Meyve, Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica Fuarı'nda, Perulu meyve üreticisi La Kiarita ile siyah incirin pazarlanması konusunda anlaştı.

Alanar Meyve böylece, "365 Gün İncir Projesi" kapsamında inciri dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine kesintisiz ulaştırmak için önemli bir adım attı.

Anlaşma kapsamında Peru'nun prestijli meyve üreticilerinden La Kiarita firması, Alanar için siyah incir üretimi yapacak. Alanar Meyve, anlaşma sayesinde, Bursa siyah inciri hasat sezonu bitse bile yılın tamamında tüm dünyaya siyah incir satışı yapabilecek.





- "Üretimdeki mevsimsel boşluk ortadan kalktı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Alanar Meyve'nin alanındaki liderliğine işaret ederek, "Anlaşmayla dünya piyasaları için tedarik süremizi 120 günden 365 güne çıkartarak liderliğimizi perçinliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere yılda 2 bin tondan fazla taze incir ihraç ettiklerini belirten Gigin, Perulu şirket ile yapılan anlaşmayla üretimdeki mevsimsel boşluğun ortadan kalktığını ve önemli bir rekabet avantajı elde ettiklerini vurguladı.

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce de üretim ve satışını gerçekleştirdikleri tüm yaş meyve çeşitleri için global anlamda her türlü fırsatı değerlendirmeye açık olduklarını kaydederek, "Bugün siyah incir için, Türkiye’den ihraç ettiğimiz miktarları yüzde 20 takviye edecek bir sözleşmeye imza attık. Benzer anlaşmaları, dünyanın farklı yerlerinde farklı ürünler için de yapabiliriz." değerlendirmelerini yaptı.

