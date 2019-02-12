Alanya'da 2018'in afet bilançosu 2 milyon lirayı aştı

ANTALYA (AA) - Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, 2018 yılında yaşanan afetler nedeniyle ilçede 711 dekar alanda 2 milyon liranın üzerinde zararın oluştuğunu bildirdi.

Rüzgar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında aşırı yağış, hortum, dolu, fırtına, yangın gibi afetlerden 106 çiftçinin etkilendiğini söyledi. Meydana gelen 13 afet nedeniyle 711 dekar alanın zarar gördüğünü dile getiren Rüzgar, toplamda 2 milyon 258 bin lira zararın oluştuğunu belirtti.

Rüzgar, tarım sigortası yaptıranların yüzde 50 prim desteğini bakanlık olarak karşıladıklarını hatırlattı.

2018 yılında 5 bin 993 işletmede denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Rüzgar, "Bu işletmelerden 163 numune almışız. Bu numunelerden uygunsuz şartlarda tüketime sundukları için 55 işletmemize de idari para cezası uygulamışız. Alanya, turizm bölgesi. En çok sahte ve kaçak alkol, kaçak et üzerine yoğunlaşıyoruz. Alo 174 Gıda Hattı'mız var. Alanya'nın işletmeleri hakkında 252 tane gıda şikayeti olmuş. 19 işletmeye bu şikayetlerden dolayı idari para cezası uyguladık." dedi.

- Kenevir üretimi için son gün 1 Nisan

Kenevirin belirli bölgelerde yetiştirilmesine izin verilmesinin ardından kendilerine ekimi ile ilgili vatandaşlardan sorular geldiğini aktaran Rüzgar, izin verilen 19 il arasında Antalya'nın da bulunduğunu hatırlattı.

Kenevirin uyuşturucu madde yapımında kullanılması nedeniyle ekimin çok dikkatli ve kontrollü yapılması gerektiğini vurgulayan Rüzgar, şöyle konuştu:

"Bu konu ile ilgili üretim yapmak, bilgi almak isteyen üreticilerimize bilgilendirme yapmaktayız. Eğer kenevir üretimi yapmak isteyen kişi varsa ilçe müdürlüğümüze başvuruyor. Biz buranın mülki amirine gerekli evrakı, taahhütnamelerini sunuyoruz. Bakanlıktan da izni çıkınca üretimine başlıyor. Kenevir üretimi için 1 Nisan'a kadar başvurmaları gerekiyor. Her ay müdürlüğümüzce kontrol edilmesi gereken bir üretim şekli. Kenevir, uçaktan yalıtım malzemesine, kurşun geçirmez yelekten ilaç ve kozmetik sanayisine kadar çok sayıda alanda kullanılıyor. Üretim yapmak isteyen üreticiler, ilçe müdürlüğümüze bu konuda başvuru yapabilirler. Bu konuyla ilgili üreticilerimize eğitimler veririz."