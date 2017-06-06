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Alanya'da gezi teknelerine denetim

- 15 gezi teknesinde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı

Alanya'da gezi teknelerine denetim

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 gezi teknesi narkotik dedektör köpeğiyle arandı, eksiklikleri olan tekne sahipleri uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele bölgesindeki gezi teknelerine yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacında olanların caydırılması ve vatandaşlar ile turistlerin huzur içinde tatillerini yapması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, narkotik dedektör köpeği Esco da yer aldı.

Denetimlerde 15 gezi teknesi kontrol edildi, 40 kişi kimlik sorgusu ve genel bilgi taramasından geçirildi. Evraklarında eksiklikleri bulunan tekne sahipleri uyarıldı.

Turizm sezonuyla başlayan denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

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AlanyaEmniyetOperasyonTekne
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