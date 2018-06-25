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Alanya'da kruvaziyer turizmi

ANTALYA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na demir atan gemide çoğu Lübnanlı 200 yolcu bulunduğu belirtildi. Yolcuların büyük kısmı otobüslerle...

Alanya'da kruvaziyer turizmi

ANTALYA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Alanya Limanı'na demir atan gemide çoğu Lübnanlı 200 yolcu bulunduğu belirtildi. Yolcuların büyük kısmı otobüslerle ören yerlerine götürülürken, bazı turistler ilçe merkezini gezmeyi tercih etti. Lüks yolcu gemisinin akşam saatlerinde Rodos'a hareket etmesi bekleniliyor.

Kruvaziyer ile ilçeye yolcu getiren AMC adlı şirketin Alanya temsilcisi Bassam Hage, ilçeye ilk kruvaziyer seferini gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk seferde 200 yolcuyla geldiklerini anlatan Hage, "Bu sayı diğer seferlerde artacaktır. Orient Queen ile Alanya'ya her pazartesi olmak üzere bu sezon 14 sefer gerçekleştirilecek." dedi.

Orient Queen adlı kruvaziyerin Alanya'dan Rodos'a hareket edeceğini dile getiren Hage, Mikonos, Santorini, Marmaris ve yeniden Alanya'ya geleceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKruvaziyerOrient Queen
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