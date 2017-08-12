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Alanya'da sahte altın operasyonu

- Kuyumculara sahte altın sattıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

Alanya'da sahte altın operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, iki farklı kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği Ahmet T. (42), Hülya Y. (41) ve Havva O.'yu (37) kısa süren kovalamacanın ardından Kızlarpınarı Mahallesi'nde yakaladı.

Polise direnen şüphelilerinden Ahmet T'nin bir polis memurunun bacağını ısırdığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AlanyaKuyumcuPolisSahte Altın
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