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Alanya'da teleferikle yolcu taşınmaya başlandı

- Turistik ilçede yapılan 900 metrelik hatta, saate bin 500 yolcu taşınabiliyor - Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cumbul: - "Kapasitemizin yüzde 35'ini kullanmayı planlıyoruz, daha fazla olursa Alanya Kalesi'nde sıkışıklık olabilir"

Alanya'da teleferikle yolcu taşınmaya başlandı

ANTALYA (AA) - Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında yapılan teleferikle yolcu taşınmaya başlandı.

Antalya'nın turistik ilçesinde yapımı 5 yıl süren, 900 metrelik hatta, 17 kabinli "Alanya Teleferik" hizmete girdi.

Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, AA muhabirine, teleferiğin resmi açılışını Kurban Bayramı sonrasında yapmayı planladıklarını söyledi.

Alanya Kalesi'ne teleferikle çıkılmaya başlandığını anlatan Cumbul, "Yolcular buradan hem Kleopatra plajını hem de güneşin batışını izleyebilecekler." dedi.

İlçede teleferiğin kolay yapılmadığını dile getiren Cumbul, tarihi sit alanı nedeniyle izin alma sürecinin 5 yılı bulduğunu bildirdi. Cumbul, "Sonunda oldu ve güzel oldu. Doğaya, tarihe dikkat ediyoruz. Onu bozduktan sonra bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden pek çok şeyi havadan helikopterle yaptık." diye konuştu.

Teleferiğin tanıtım yapılmadan açılmasına rağmen gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydeden Cumbul, teleferiğin saatte bin 500, günlük 12 bin kişilik kapasitesinin bulunduğunu belirtti.

Kapasitenin yüzde 35'ini kullanmayı düşündüklerini ifade eden Cumbul, "Daha fazla olursa Alanya Kalesi'nde sıkışıklık olabilir ama yoğunluk saatinde misafirlerimizin beklememesi bizim için önemli. Zaten yolcu otobüslerinin ve yüksek tonlu araçların kaleye çıkması yerine, insanlar teleferikle taşınacak. Böylece doğa ve tarih daha iyi korunacak." dedi.

Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise gelecek yıl 30'dan fazla fuara katılacaklarını söyledi.

Fuarlarda Alanya'nın doğası, tarihi ve kültürünü anlatacaklarını bildiren Dahaoğlu, "Artık tanıtımımıza teleferiğimizi de eklemek istiyoruz. Teleferik dünyanın önde gelen yerlerinde mevcut. Bizdeki de daha ilk gününde büyük ilgi gördü. Buraya düzenlenecek turlarla Alanya ve Türkiye'mize bir değer katılacaktır. Bu daha fazla müşteri ve memnuniyeti beraberinde getirecektir." değerlendirmesine bulundu.

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