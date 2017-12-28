Alanya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Berat Gümüş (25) yönetimindeki 45 LB 636 plakalı motosiklet, Ahmet Tokuş Bulvarı D-400 karayolunda trafik levhasına çarptı.
Sürücü Gümüş olay yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki Barış Günay (25) yaralandı.
Günay, sağlık ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gümüş'ün cesedinin, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.