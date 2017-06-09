Alanya'da yaşayan yabancılara iftar

ANTALYA (AA) - Alanya'da müftülük, ilçede yerleşik yabancılara iftar verdi.

İskele meydanında düzenlenen ve ilçede yaşayan yabancı katıldığı iftar programına İl Müftüsü Osman Artan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Türk Alman Dostluk Derneği Başkanı Fahri Yiğit ile diğer yabancı dernek başkanları katıldı.

İl Müftüsü Osman Artan, iftarda yaptığı konuşmada, yerleşik yabancılarla bir arada bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi. İftar programının amacının beraberliği pekiştirmek olduğunu dile getiren Artan, "Onlara kardeşlerimiz, kardeşimiz diyoruz. Çünkü memleketimize gelen, bizimle aynı havayı solan, aynı ortamda yaşayan kişiler. Ramazan'ın maneviyatını birlikte yaşayalım, iftarımızı görsünler ve kardeşliğimiz pekişsin diye de program düzenlendi. Bu organizasyonu düzenleyenlerden Allah razı olsun." dedi.

İlçe Müftüsü Mustafa Topal ise düzenledikleri iftar sofrasıyla ramazan ayının hoşgörüsünü sergilediklerini belirtti. Alanya'da yaşayan yerleşik komşularla yapılan bu güzel paylaşımları dünyaya göstermek istediklerini kaydeden Topal, "Alanyamız huzur adası. İnançların problemsiz yaşanabildiği, birliktelikten mutluluk duyan bir ilçe. Penceremizdeki mutluluğu dünyaya da aksettirmek istiyoruz." diye konuştu.

İlçede 6 yıldır yaşayan İngiliz Fran Vincel da böyle bir ortamda bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Alman Ursula Greune ise "Yabancılar meclisinin Alman sözcüsü olarak bu programa katıldım. 45 kişi olarak katıldığımız iftar yemeğinde bulunmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Rus Dina Adzleva da Türkiye'de tüm halkların birlikte çok güzel yaşadığını vurgulayarak, "Her yıl düzenlenen etkinliğe geliyoruz. Bu yıl da 90 kişi geldik. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.















