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Alanya'daki FETÖ/PDY operasyonu

- Adliyeye sevk edilen ALKÜ'de görevli öğretim elemanlarından 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Alanya'daki FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesindeki (ALKÜ) 22 öğretim elemanından 8'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen ALKÜ'de görevli 3'ü kadın 22 öğretim elemanının ifade işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı, 14'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretim elemanlarının, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmayı sürdürdükleri, FETÖ'ye ait yurt dışındaki eğitim kurumlarını ziyaret edip, eğitim verdikleri ve örgütün ev toplantılarına katıldıkları öğrenildi.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin, ALKÜ'deki yapılanmasına yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 22 öğretim görevlisi ve okutman gözaltına alınmıştı.

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AkademisyenAlanyaAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya
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