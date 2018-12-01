Alanyalı avokado üreticileri

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Türkiye'deki avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Alanyalı üreticiler, kozmetik sanayisinde tercih edilen "reed" cinsi avokadoya yöneldi.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki avokadonun yüzde 70-80'inin Alanya'da yetiştirildiğini vurguladı.

Bilinirliğinin ve tüketiminin artmasıyla üreticilerin daha çok çeşitte avokado yetiştirmeye başladığını belirten Sevilgen, kendilerinin avokadoda verimi ve ekonomik değeri yüksek ürünleri tercih ettiklerini anlattı.

Dünyada avokadonun yüzlerce çeşidinin olduğunu söyleyen Sevilgen, ilçede şu anda satışı yapılan 8 çeşit avokado bulunduğunu, "reed" cinsinin de üretimiyle sayının 9'a yükseldiğini ifade etti.

Sevilgen, 8 çeşidi besinsel, reed cinsini de kozmetik amaçlı ürettiklerine değinerek, özellikle reed cinsi avokadonun kozmetik sanayisinde değerli olduğunu kaydetti.

Araştırmalar sonucunda cilt bakımında nemlendirici özelliği fazla olan bu avokado cinsine istek gelmeye başladığını söyleyen Sevilgen, "İlçede bu cinsin üretimi çok az. Hatta bu avokado cinsinin üretimine yeni başladık da diyebiliriz. Bu cinsin nemlendirici özelliği, cilt bakımında ve saçları daha dolgun göstermesi bakımından, diğer çeşitlerden çok daha etkili. Bu ürün, hiçbir işlem geçirmeden olgunlaştıktan sonra güzellik amaçlı kullanılabiliyor." diye konuştu.

İstek gelince de üreticilere bahçelerine 3-4 ağaç dikmelerini tavsiye ettiklerini anlatan Sevilgen, şöyle devam etti:

"Yağ oranı düşük bu avokadonun lezzeti diğerlerine göre daha düşük. Bunu yeme amaçlı tavsiye etmiyoruz ama yenmesinde de bir sakınca yok. Biz kozmetik ve sağlık alanında bunun üretimini, üreticilerimize tavsiye ediyoruz."

Meksika ve Güney Amerika bölgelerinde bu çeşit avokadonun, fabrikasyonun daha gelişkin olmasından dolayı aşırı bir üretiminin olduğunu kaydeden Sevilgen, sektörden gelen talepler doğrultusunda üreticilere reed avokado cinsini dikmeleri tavsiyesinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

- "Yemek için dikmiştim"

Üreticilerden 39 yaşındaki Nazmi Teke ise 12 yıl önce reed cinsi avokadoyu farklılık olsun diye diktiğini söyledi. Avokado üretimine ilginin ilçede artmasıyla farklı bir arayışa girdiğini dile getiren Teke, "Herkes aynı avokadoyu dikiyordu. Ben de değişiklik olsun istedim. O yüzden bu cinsi diktim. Ancak kozmetik sanayisinde tercih edilen bir tür olduğunu bilmiyordum. Sadece yemek için dikmiştim." dedi.

Tadının diğer avokado cinslerinden biraz farklı olduğunu söyleyen Teke, talep gelmesi durumunda bu cinsin üretimini artırabileceğini vurguladı.