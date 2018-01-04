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Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık tutacak keşif

Alaska'da keşfedilen 11 bin 500 yıllık kız bebek kalıntılarının, ilk Amerikalıların DNA'larına ışık tutması bekleniyor.

Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık tutacak keşif

ANKARA (AA) - Alaska'da keşfedilen 11 bin 500 yıllık kız bebek kalıntılarının, ilk Amerikalıların DNA'larına ışık tutması bekleniyor.

Keşfin ayrıntıları Nature dergisinde yayımlanırken, 6 haftalık kız bebeğin iskeletinin, 2013 yılında Upward Sun River arkeolojik kazı bölgesinde bulunduğu belirtildi.

İskelet üzerinde yapılan genetik inceleme ve diğer veriler, küçük kızın, daha önce bilinmeyen bir eski çağ grubuna ait olduğunu gösteriyor.

Bilim adamları, kız bebeğin DNA'sının, 20 bin yıl önce Sibirya'dan bölgeye göç hareketi olduğu görüşünü desteklediğini açıkladı.

Bering Boğazı'nda o dönemde deniz suyu seviyesindeki düşüşün toprağın kuraklaşmasına yol açmış olabileceği düşünülüyor.

İskeleti bulunan küçük kıza bölgedeki yerli topluluğun "Xach'itee'aanenh t'eede gay" (Güneşin doğuşu kız çocuğu), bilim adamlarının ise basitçe USR1 adını verdiği ifade edildi.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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Anahtar Kelimeler:
AlaskaBilimDNA
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