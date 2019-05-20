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Albaraka Mobil'e 2 ödül

- Albaraka Türk'ün mobil bankacılık uygulaması, The Communicator Awards'da 2 ayrı üstünlük ödülüne layık görüldü

Albaraka Mobil'e 2 ödül
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İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün mobil bankacılık uygulaması, 2 ayrı üstünlük ödülü aldı.

Albaraka Türk açıklamasına göre, Albaraka'nın mobil bankacılık uygulaması, dünyanın önde gelen yenilikçi projelerinin değerlendirildiği "The Communicator Awards"da, "Mobil Uygulamalar ve Siteler" kategorisinde "En İyi Kullanıcı Deneyimi" ve "Deneyimsellik & Yenilikçilik" alanlarında 2 ayrı üstünlük ödülünün sahibi oldu.

- "Mobil bankacılığın öneminin farkındayız, stratejimizi de buna odakladık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, mobil uygulamanın 2 ayrı üstünlük ödülüne layık görülmesinden ötürü memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Albaraka Türk olarak mobil bankacılığın öneminin farkındayız, stratejimizi de buna odakladık. Bu sebeple mevcut mobil uygulamamızı Ekim 2018’de bir mobil platform olarak yeniledik. İçerisinde yüz tanıma, QR kod, ses ve yazı (chat) ile işlem yapılabilen Mobil Asistan gibi birçok yeniliğin olduğu mobil platformumuzda kullanıcı deneyimini merkezde tutarak çalıştık. Bu yıl 25'incisi düzenlenen The Communicators Awards’dan, kullanıcı deneyimi ve yenilikçilik alanlarında aldığımız ödüller, üzerinde özenle çalıştığımız konularda gösterdiğimiz eforun bir sembolü olması bakımından bizleri memnun ediyor. İlerleyen dönemlerde bu anlayışı koruyarak çalışmalarımızı sürdürecek ve ‘dünyanın en iyi katılım bankası olma’ noktasındaki yolculuğumuza bu bilinçle devam edeceğiz."

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