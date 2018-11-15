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Albaraka Türk'e 3 ödül

- Albaraka Türk, Dünya İslami Finans Ödülleri’nde "Albaraka Garaj" ve "insha" ile 3 ayrı kategoride ödül kazandı

Albaraka Türk'e 3 ödül
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İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Dünya İslami Finans Ödülleri’nde "Albaraka Garaj" ve "insha" ile 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda devam eden Albaraka Türk, “Dünya İslami Finans Ödülleri”nde (World Islamic Finance Awards-WIFA 2018) 3 ayrı kategoride ödül kazandı.

Albaraka Türk'ün hayata geçirdiği "Albaraka Garaj", "En İyi Fintek Hızlandırma Merkezi" seçildi. Kısa bir süre önce Almanya’da uygulamaya geçen Avrupa’nın ilk dijital katılım bankacılığı uygulaması "insha" da "En İyi Dijital Banka" ve "Yılın Fintek Girişimi" olmak üzere iki kategoride ödül getirdi.

Dünya İslami Finans Ödülleri’nde 16 kategoride 135 başvuru arasından, biri "Albaraka Garaj" diğer ikisi "insha" olmak üzere üç ödül kazanan Albaraka Türk, ödüllerini 26 Kasım'da Bahreyn’de gerçekleştirilecek törende teslim alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Albaraka Garaj ve kısa bir süre önce Almanya’da lansmanını gerçekleştirdiğimiz ‘insha’ ile dünyanın saygın ödüllerinden biri olan ‘World Islamic Finance Awards’ta üç ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aldığımız bu ödüller bizi çok daha iyi olmaya ve çok daha iyisini yapmaya cesaretlendiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türködül
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