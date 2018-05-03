Albaraka Türk'ten Avrupa'ya dijital katılım bankacılığı adımı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Avrupa’da katılım bankacılığını bilen, potansiyel olarak kendileriyle çalışmaya hazır bir kitle olduğunu gördüklerini belirterek, "Bunu dikkate alarak 'yeni bir yapı oluşturalım' dedik ve bunun adını 'insha' koyduk. Mobil uygulama olarak başlayacağız, daha sonra internet versiyonunu ve güzel bir ivme yakalarsak fiziki şube açmayı planlıyoruz.” dedi.

Utku, Albaraka Türk’ün katılım bankacılığını küresel anlamda geliştirmek amacıyla Avrupa’da şubesiz ve tamamen dijital katılım bankacılığına ilk adımı “insha”nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bankacılığın geleneksel bir meslek olduğunu, kendine has kurallarının bulunduğunu belirterek, bu bakımdan yeni modelin kendileri için yadırgatıcı olduğunu ve iş süreçlerinde zorluklar yaşadıklarını kaydetti.

Teknolojinin hayata çabuk adapte olduğunu ve önemli değişiklikler oluşturduğunu ifade eden Utku, özellikle robot yazılımların bankacılıkta birçok süreci etkilemeye başladığını söyledi.

Utku, robot teknolojiler işin içine girdiği için herhangi bir çalışanın işine son vermediklerini, onların yetkinliklerini artırarak pazarlama, analitik gibi alanlarda eğittiklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

“Artık sadece diğer bankalarla rekabet etmek zorunda değilsiniz, yeni çıkan teknolojiler ve Fintechler ile de rekabet etmek durumundasınız. Trend çok hızlı şekilde gelişiyor. Mobil, internet bankacılığının ötesine geçecek. Mobil ve bulut teknolojilerini önceleyen yeni iş yapış tarzlarını bankacılığın da benimsemesi gerekiyor. Biz dijital alanda bazı önemli prensip noktaları belirledik. Bunlardan önemlisi müşteri deneyimi. Müşteriler kendine has, kolayca yapabilecekleri bir deneyim algılıyorlar, yeni nesil eğlenceli de olmasını arzu ediyor.

Yeni gelir alanları oluşturmak çok önemli. Çok rekabetçi bir ortam var dünyada. Bu rekabeti mevduat faizlerinde görüyorsunuz, komisyon ve bankacılık hizmet gelirleri alanları bankaların gelirlerini zorlamaya başladı. EFT’den havaleye, ATM’den para çekmeye kadar birçok işlem ya ucuzladı ya da bedava oldu. Bankaların yeni gelir alanları oluşturmaları lazım. Bu da ancak yeni sektörler ve yeni iş birlikleriyle mümkün olabilir.”

Dijitalleşme iş yapış tarzının da değişmesi gerektiğine işaret eden Utku, bankacılığın birçok süreçte bir yığın bürokratik işlem gerektirdiğini, banka olarak evrak işleri süreçlerine süreçlerini hızlandırmaları gerektiğini kaydetti.





- “Türk bankacılık sektöründe en az imza ile işlem yapan bankalardan birisiyiz”





Utku, hem optimizasyon hem de robot yazılımların kullanımıyla etkili karar alma sürecini oturtmaya başladıklarını aktararak, “Katılım bankacılığı evrak konusunda ciddi bir yüke sahip. Çünkü normal bir banka gibi müşteriye doğrudan kredi veremiyoruz. Bu da operasyonel maliyetlerimizi normal bankaların üzerine çıkarıyor. Mobil bu anlamda bize kolaylıklar sağlıyor. Dijitalleşmeyi bu açıdan önemsiyoruz. Türk bankacılık sektöründe en az imza ile işlem yapan bankalardan birisiyiz.” dedi.

Bankacılık hizmeti sunan Fintech’lerle rakip olmayı değil, iş birliğinde bulunmayı amaçladıklarını aktaran Utku, kendi altyapılarını Fintech’lere açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Utku, gelecekte bankacılığın önüne çıkacak en ciddi sıkıntının kişilerin kişisel bilgilerinin korunması ve siber saldırılara karşı güvenlik duvarlarının oluşturulması olduğunu belirterek, “Birçok platformda tamamen dijital olmak ve dijital olan platformlarda da Albaraka olarak var olmayı hedefliyoruz. Koyduğumuz hedef şu Amazon, Alibaba gibi platformlar nihayetinde bir yığın ürün satıyor bunlarla ilgili finansmanı katılım bankacılığı prensipleri üzerinden yapmak isteyen müşterilere bunu niye Albaraka olarak sunmayalım?” diye konuştu.

Kendilerine enterasan bir açılım geldiğini aktaran Utku, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzunca bir süredir yurt dışını da düşünüyorduk. Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerde fiziki banka kurma çalışmalarımız devam etmek ile birlikte Avrupa gözlem alanımızdaydı. Avrupa’da mevzuatın zor olması ve büyüme imkanlarının oldukça rekabet altında bulunması nedeniyle geleneksel bankacılık karlı bir alan değil. Yeni bir model ihtiyacı vardı. Türkiye’den Avrupa’da banka açanlar fonlama ihtiyaçları için bunu kuruyorlar.

Avrupa vatandaşı olanlara hizmet için kurulan banka çok az ve karlı şekilde ilerleyemiyorlardı. 'Bunu nasıl aşarız?' diye düşünürken potansiyele baktık. Avrupa’da 20 milyon Müslüman nüfus var, 8 milyonu Türkiye kökenli. Önemli kısmı Almanya ve Fransa’da yaşıyor. Avrupa’daki Müslümanların yaş ortalaması, ortalamanın 8 yaş altında bulunuyor. Bir anket yaptırdık. Yüzde 55’i katılım bankacılığını/İslami bankacılığı duymuş, yüzde 83’ü katılım bankasıyla çalıştığını söylemiş.”





- Avrupa’nın ilk dijital katılım bankacılığı hizmeti "insha"





Utku, anket sonucuna baktıklarında Avrupa’da katılım bankacılığını bilen, potansiyel olarak kendileriyle çalışmaya hazır bir kitle olduğunu gördüklerini ifade ederek, “Dijitale hazır bir kitle mi?' diye baktığımızda hazırlar ama belli bir ivmelendirme yapmak gerekiyor. Bütün bunları dikkate alarak 'yeni bir yapı oluşturalım' dedik ve bunun adını 'insha' koyduk. Avrupa’nın ilk dijital katılım bankacılığı hizmeti 'insha'nın ismi, inşallahın başı, yeni teknolojilere uygun, uygulama ismi gibi duruyor, anlam olarak da yapmak, üretmek demek. Mobil uygulama olarak başlayacağız, daha sonra internet versiyonunu ve güzel bir ivme yakalarsak fiziki şube açmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Uygulamada Avrupa’da yaşayan Müslümanların kullanacağı temel fonksiyonların da olacağını anlatan Utku, “Cami haritası, zekat hesaplama, namaz vakitleri uygulamanın içerisinde olacak. Call center ile Almanca, Türkçe ve İngilizce hizmeti vereceğiz, zamanla diğer dillerde de hizmet sunacağız. Albaraka ile insha arasında uygun fiyatla, hızlı ve güvenilir para transferi mümkün olacak.” değerlendirmesinde bulundu.





- “Haziran sonu itibarıyla "insha"yı hayata geçirmiş olacağız”





Utku, solarisBank AG’nin bankacılık lisansı ve altyapısını kullanarak Avrupa’da bankacılık yapabilme imkanına eriştiklerini aktararak, “İlk aşamada Almanya’da hizmet vermeye başlayacağız. Daha sonra Fransa, Avusturya, İspanya, Belçika, Polonya, Hollanda başta olmak üzere niyetimiz bütün Avrupa’yı kapsamak olacak. 'insha' ilk etapta banka hesabı açma, hesap yönetimi, debit kart, ödemeler ve para transferi gibi temel bankacılık hizmetleri verecek. İkinci aşamada katılım bankacılığının temel ürünlerini sisteme dahil olacak. İnşallah haziran sonu itibarıyla "insha"yı hayata geçirmiş olacağız. Ana ekip Berlin’de destek ekibi İstanbul’da olmak üzere 2 operasyon merkezimiz bulunacak.” diye konuştu.





- "Topu topu 1 milyon avro ile banka kurmuş olacağız"





Bir gazetecinin hedef müşteri sayısına ilişkin soru üzerine Utku, “Bir ya da bir buçuk sene içerisinde muhtemelen 300-400 bin müşteriye ulaşırız diye düşünüyoruz. Tanıtım reklamlarımız olacak ama azınlık içerisinde tavsiye ve kulaktan kulağa çok hızlı yayılıyor ona da güveniyoruz.” dedi.

Utku, Türkiye ve Amerika’da yapmak istedikleri şeylerin bulunduğunu vurgulayarak, ikisini koordineli götürülmesi gerektiğini dile getirdi.

"insha"nın yatırım miktarına ilişkin soru üzerine Utku, "Topu topu 1 milyon avro ile banka kurmuş olacağız." dedi.

Utku, "insha" üzerinden müşteri olma sürecinin mobil uygulama üzerinden 8 dakika içerisinden gerçekleştirilebileceğini söyledi.



"Giyilebilir teknolojiyi kullanıyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Utku, “Albaraka yanımda diye kendi içimizde uygulama var, yeni mobil şubemizin içine kuracağız. Giyilebilir teknolojilere bildirim yapıyor. Mesela eşim kredi kartından alışveriş yaptığında bana mesaj geliyor. İyi birşey mi kötü bir şey mi bilemiyorum.” demesi üzerine salonda gülüşmeler oldu.











