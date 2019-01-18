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Albaraka Türk'ten dijital uygulama

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Western Union® mobil uygulamasını uçtan uca ve tam entegre olarak Türkiye’de sunan ilk banka oldu. Albaraka Türk açıklamasına göre, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk,...

Albaraka Türk'ten dijital uygulama
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İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Western Union® mobil uygulamasını uçtan uca ve tam entegre olarak Türkiye’de sunan ilk banka oldu.

Albaraka Türk açıklamasına göre, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk, bu strateji doğrultusunda küresel adımlar atmayı sürdürüyor. Yenilikçi dijital uygulamalar bu stratejinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Western Union® mobil uygulamasını uçtan uca ve tam entegre olarak Türkiye’de sunan Albaraka Türk, Google Play ve App Store’da kullanıma sunulan Western Union mobil uygulaması sayesinde, müşterilerine şubeye gelmeden önce işlem detaylarını uygulama üzerinden oluşturabilmesi imkanı sağlıyor.

Tekrar form doldurma zahmetine katlanılmadan, uygulama üzerinden başlatılan işlemlerin Albaraka Türk’ün 229 şubesinden birinde tahsilat/ödeme yöntemi ile sonuçlandırılabilmesi ile müşteriler zamandan tasarruf edebiliyor. Western Union mobil uygulamasının yaygınlaştırılması çalışmalarını da Western Union ile birlikte yürüten Albaraka Türk, uygulamayı kullanan müşterilerine özel avantajlı ürün fiyatları ve tüketicilerin ilgisini çekecek diğer çeşitli avantajlar da sunacağı bilgisini verdi.

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