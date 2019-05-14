Albaraka Türk'ün ödeme platformu ALNEO, Google Play Store'de

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün, KOBİ'ler için "POS", KOBİ'lerin müşterileri için ise "Cüzdan" uygulamasından oluşan yapay zeka destekli ödeme platformu ALNEO, Google Play Store'de erişime açıldı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştıran dijital platformlarını çeşitlendirmeye devam ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda Albaraka Türk, şubat ayında geliştirdiği yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO'yu ilk etapta Google Play Store'da erişime açtı. Kullanıcılar böylece, ALNEO uygulamasını artık Google Play Store'dan indirerek Android işletim sistemli telefonlarında kullanabilecek.

KOBİ'ler için "POS", KOBİ'lerin müşterileri için ise "Cüzdan" uygulamasından oluşan platform, yakın bir zamanda da App Store'de kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Uygulama, Albaraka Türk üye iş yerlerinin geleneksel POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından QR kod ve SMS gibi kanallarla doğrudan ödeme yapabilmesine imkan tanıyor. Uygulama ayrıca, Alneo üyesi müşterilerin de "Alneo Cüzdan" ile istediği kredi kartını kullanarak alışverişlerini yapabilmelerini sağlıyor.