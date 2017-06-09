Albaraka'ya Mastercard'dan ödül

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Mastercard tarafından düzenlenen Fark Yaratanlar-Mastercard Bankacılık Ödülleri'nde "Banka Kartlarını Oransal Olarak En Fazla Artıran Banka" ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı sektöründeki tecrübesi, hizmet kalitesi ve bvteknolojileri ile geliştirilen yenilikçi ürünleri ile her geçen gün müşteri kitlesini daha fazla büyüten Albaraka Türk, bu başarısını aldığı ödüller ile pekiştirmeye devam ediyor.

Albaraka Türk, uluslararası finans kuruluşu Mastercard tarafından gerçekleştirilen Fark Yaratanlar-Mastercard Bankacılık Ödülleri'nde "Banka Kartlarını Oransal Olarak En Fazla Artıran Banka" ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yasemin Bedir ve Mastercard Türkiye Direktörü Erdem Çakar'ın elinden aldı.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aldıkları bu ödülün banka olarak sektöründeki başarı grafiğinin her geçen gün artarak devam ettiğini gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'de her geçen gün daha güçleneceklerine inandıklarını aktaran Altundağ, "Bu vesileyle, böylesine özel bir ödülün kazanılmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Altundağ, katılım bankacılığı sektöründe 30 yılı aşkın bir tecrübeleri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığının Türkiye'deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güven, müşteri odaklı büyüme stratejimiz, teknolojik altyapımız ve tüm finansal ihtiyaçları karşılayan şube ve şube dışı kanallarımız ile büyümeye devam ediyoruz. Bünyemizdeki banka kartlarının sayısındaki artış, müşteri sayımızın da arttığını gösteriyor. Öte yandan iş süreçlerimizin iyileştirilmesine bağlı olarak anında kart basım sistemine debit kartların entegre edilmesinin bir sonucu olarak, hesap açtığımız müşterilere banka kartlarını şubede verebilme imkanının kart sayımızın artmasında önemli bir etkisi oldu. Albaraka Türk olarak, istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdüreceğiz."