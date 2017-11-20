"Albay Öktem sivillere ateş edilmesi emrini veriyordu"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanıkların yaptığı savunmalarla devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanık eski Uzman Çavuş Fatih Tavuz, hakim karşısına çıktı.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Destek Kıtaları Grup Komutanlığında görev yaptığını belirten Tavuz, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı, karargahın A nizamiye kapısında nöbet tuttuğunu ifade etti.

Dinlenmek için nizamiyedeki odaya geçtiğini kaydeden Fatih Tavuz, bu sırada sanık eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in yanına gelerek, neden nöbette olmadığını sorduğunu aktardı.

Tavuz, bir müddet sonra 2 teğmen ve sivil kıyafetli istihbaratçıların nizamiye bölgesine geldiğini, Öktem'in terör saldırısı olacağını, dikkatli olunması gerektiğini söylediğini bildirdi.

Nizamiyenin karşısına bir trafik ekip aracının geldiğini, Öktem'in bu aracı görmesiyle önce havaya ateş ettiğini, sonra silahını polislere doğrulttuğunu söyleyen Fatih Tavuz, bu şekilde polis ekibinin uzaklaştırıldığını kaydetti.

İlerleyen saatlerde Jandarma Genel Komutanlığı karargahının önüne tank ve zırhlı araçların konuşlandırıldığını anlatan Tavuz, Öktem'in bu araçları yönlendirdiğini ifade etti.

Bu sırada nizamiye bölgesine vatandaşların geldiğini, bunun üzerine Erkan Öktem'in halka ateş edilmesi için zırhlı araçlardaki personele emir verdiğini aktaran Fatih Tavuz, "Erkan Öktem zırhlı araçlardan sonra içeride bulunan bizlere de 'Ateş, ateş edin' diye emir verdi ancak Erkan Öktem albayın emirlerini yerine getirmedik. Çünkü ateş edilmesi istenilen yerde polis araçlarını görünce tuhaf bir gelişme olduğunu anladım. Daha sonra Erkan Öktem, A nizamiyesinden komuta katına gitti." ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra Öktem'in yeniden ateş emrini verdiğini ifade eden Tavuz, "Nizamiyede neler olduğunu soranlara Öktem'in emriyle halka ateş edildiğini söyledim. Öktem benim ateş etmediğimi görünce hızlı bir şekilde elimden silahımı alarak başka birine verdi. O kişi de şarjör bitene kadar sıktı ve tüfeği yere attı. Ben de üzerime zimmetli tüfeğimi geri aldım." diye konuştu.

- "Darbeci komutanlar bizi kandırdı"

Soruşturma aşamasında bütün samimiyetiyle her şeyi anlattığını, darbe girişiminde yer almadığını, FETÖ ile ilişkisinin olmadığını savunan Fatih Tavuz, "Teşhisler yaptım, ben uzman çavuşum, derdimi kimseye bir türlü anlatamadım. Vallahi de billahi de bu darbenin içinde değilim." ifadelerini kullandı.

Darbeci komutanları tarafından kandırıldığını dile getiren Tavuz, "Erkan Öktem'in yüzünden buradayım. Daha önce kalbi delik bir çocuğumu kaybettim. Aynı şekilde bir çocuğumun daha kalbinin delik olduğunu öğrendim. Eğer o çocuğumu da kaybedersem onu (Öktem'i) öldürürüm, onun yüzünden buradayım çünkü." dedi.

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın isteği üzerine o gece A nizamiyedeki askerleri duruşma salonunda teşhis eden Fatih Tavuz, söz konusu isimlerin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Sanık eski Albay Öktem'in söz alarak sanığın kendisine iftira attığını iddia etmesi üzerine Tavuz, "Madem sana iftira atıyorum, sen neden o zaman tankların başına geldin o gece?" diyerek tepki gösterdi.

İki sanık arasında başlayan sözlü tartışma nedeniyle mahkeme heyeti, savunmasını bitiren Fatih Tavuz'un salondan çıkarılmasını isteyerek duruşmaya ara verdi.