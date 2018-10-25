Albayrak-Altmaier basın toplantısı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin, "Ekonominin her alanında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz ve Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını, Türk-Alman firmalarının üçüncü ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı ilişki çerçevesinde büyütmek istiyoruz." dedi.

Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüşme ve heyetler arası toplantının ardından yapılan ortak basın toplantısında, konuk bakanla yakın temas içinde çalışılmaya başlandığı ilk günden bu yana iki ülke ilişkilerinin geçmişe oranla güçlendiğini ve pozitif anlamda ivme kazandığını söyledi.

İki ülkenin de menfaatine olan bu süreçte Altmaier'in katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa'nın yakın zaman içinde geçtiği ve geçmekte olduğu aşırıcılık ve radikalleşme tehdidi göz önüne alınınca Sayın Altmaier gibi sağduyulu, rasyonel ve samimi politikacılara ne kadar büyük ihtiyaç duyduğumuz da günümüz politik dünyasında bir kez daha önem kazanıyor. Dünyada, Avrupa'da, birçok farklı yerde artan aşırıcılık noktasında, yabancılara, azınlıklara oluşan saldırılar noktasında bu dile, siyasi duruşa çok fazla ihtiyacımız var.

Dünden beri Türkiye'de de çok yoğun bir gündem oldu. Nürnberg'de polisin orantısız şiddeti sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık ve çok üzüldük. Artık bu üzücü haberlerin inşallah son bulmasını temenni ediyoruz."

- "Hangi alanlara yoğunlaşacağımızı konuştuk"

Altmaier ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını dile getiren Albayrak, "Özellikle son dönemde sağladığımız son derece pozitif havayı daha da güçlendirmek, ülkelerimizin iş birliğini daha da artırmak için hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini detaylıca konuştuk." dedi.

Albayrak, eylül ayında yaptıkları ortak açıklamada ülkeler arasındaki iş birliğinin yeni bir sürece girdiğini ifade ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Altmaier'in bugün buraya 30'dan fazla çok önemli Alman firmasının üst düzey yöneticisiyle birlikte gelmesi de aslında bugün bunun çok ama çok önemli bir işareti. Ekonominin her alanında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz ve Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını, Türk-Alman firmalarının üçüncü ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı ilişki çerçevesinde büyütmek istiyoruz. İki ülke arasındaki potansiyeli, fırsatları karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde değerlendirerek bugün dünyada bozulan ekonomik algının ve istikrarın düzelmesine Türk-Alman iş birliğiyle güçlü bir katkı vermek istiyoruz."

Bakan Albayrak, Türkiye ve Almanya'nın 2 asra yakın müttefikliği olduğuna işaret ederek, gerek güçlü tarihi müttefiklik, gerek halkların birbirini çok yakın tanıması, gerekse ekonomik iş birliği itibarıyla dünyaya birçok alanda örnek olacak bir noktada bulunulduğunu vurguladı.

- "Çok daha yapıcı bir süreç bizleri bekliyor"

Dünya için büyük tehdit oluşturan birçok noktadaki yabancı düşmanlığı, artan radikalleşme, ticaret savaşları gibi faktörlere karşı iki ülkenin güçlü bir irade orta koyma potansiyeli olduğuna inandıklarını dile getiren Albayrak, "Dünyanın huzur ve istikrarı için çok daha güçlü adımları hep birlikte atabiliriz." dedi. Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomi alanında artan bir ivmeyle güçlenen ilişkilerimizin siyasi alandaki gelişmelerle birlikte destekleneceğine inanıyorum. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Bu kadar büyük ve güçlü ekonomik iş birliğinin çok daha güçlü, karşılıklı anlayış ve sağduyun hakim olduğu bir siyasi iş birliğini de beraberinde getirmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu anlamda da çok daha yapıcı bir sürecin bizleri beklediğine inanıyorum. İki ülke kamuoylarının sağduyu ve pozitif bir yaklaşımla meselelere yaklaşımının da iş birliğimizin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü siyasi olarak bu irade var. Bu süreç her geçen gün güçlenerek devam ediyor. İki ülkenin kamuoyu bu anlamda katkı ortaya koyarak bu süreci daha da güçlü ve hızlı şekilde pozitif bir noktaya taşıyabilir."

- "Ziyaretin büyük katkı sağlayacağına inanıyorum"

Albayrak, son dönemde Türkiye'nin yaşadığı süreçlerin, Türkiye ile ilgili gerçeklerin Alman kamuoyuna ne kadar doğru şekilde yansıtılırsa ilişkilere olumlu katkı yapacağını düşündüğünü söyledi. Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bu açıdan çok daha güçlü iletişim kanallarının tesis edilmesi için siyasi olarak biz hazırız, Türkiye-Almanya hazır, toplum ve kamuoyu da bu süreci inşallah daha iyi bir noktaya taşıyacak." diye konuştu.

Altmaier'in Türkiye'de yürüteceği yoğun görüşme trafiğine ilişkin bilgi veren Albayrak, "Bu görüşmelerin iş birliğimizin güçlenmesine, ticaret hacmimizin artmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

- "İlişkilerimizi iyileştirme konusunda kararlıyız"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de son yıllarda iki ülke arasında sıkıntılı dönemler yaşandığını anımsatarak, "Buradan kaynaklanan bazı sorunları hala konuşuyoruz ancak ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. Ekonomik iş birliği konusunda olağanüstü temele sahibiz. Şu anda Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerinin sayısı 7 bin 500'den fazla. Almanya'da da çok sayıda Türk firması var. Bu firmalar çok kalifiye, kökleri her iki tarafa dayanan kişiler tarafından yönetiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Altmaier, küçük ve orta ölçekli işletmelere pazarda başarılı olmaları için destek olmak istediklerini dile getirdi. Altmaier, bu kapsamda ortak bir ticaret komisyonu temelinde yapısal açıdan temeli oturtulmuş bir kurum oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğinin başarılı olması bizim çıkarımıza. Türkiye sadece NATO'da önemli bir partnerimiz değil. Benim ülkemde çok sayıda insanın Türkiye'de bağları var. Biz bunu bir fırsat olarak kullanmak, geleceğe yönelik perspektifler oluşturmak istiyoruz. Sayın Bakan ile bir yıl önce başlayan iş birliğimizi adım adım ilerletmek, sorunları tespit ederek çözüme kavuşturmak istiyoruz. İş birliğimizi daha da yoğunlaştırmak istiyoruz, çünkü siyasi bir iradeye de ihtiyacımız var. Bu bölgede siyasi istikrara ihtiyacımız var. Türkiye'nin insani kriz konusunda İdlib'de sağladığı katkıları, mülteciler için 5 yıldan fazla süredir yaptıklarını takdir ediyoruz."



İş birliği konusunda yeni imkanları da ele aldıklarını ifade eden Altmaier, iki tarafta da çerçeve koşulları düzeltmek ve şirketleri daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmek için neler yapılabileceği konusunda konuştuklarını aktardı.



Altmaier, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini anımsatarak, "Türkiye sadece önemli bir partner değil, aynı zamanda son 80 yılda önemli başarılara imza atmış bir ülke. Son 15 yılda bir orta sınıfın oluşturulması, sanayinin gelişmesi de bir başarı hikayesi. Zor aylardan sonra Türkiye'de artık ekonomik durumun düzelmeye başlamasına çok sevindik. Alınan önlemlerin olumlu sonuçları olmuş. Bu olumlu sonuçların devam etmesini arzu ediyoruz. Almanya da Türkiye'nin gelecekte ekonomik açıdan güçlü ve istikrarlı bir partneri olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.