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Albayrak, CHP'li Erdoğdu'dan kazandığı tazminatı şehit ailelerine bağışladı

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'ya açtığı davada kazandığı tazminat, şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için kullanılacak

Albayrak, CHP'li Erdoğdu'dan kazandığı tazminatı şehit ailelerine bağışladı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'ya açtığı davada kazandığı tazminatı, şehit aileleri ve yakınları için bağışladı.

Albayrak, Twitter hesabından, "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık." paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak, davanın gerekçeli karar metni ile bağışa ilişkin banka dekontunu da hesabından paylaştı.

Buna göre, Bakan Albayrak'ın kazandığı 33 bin 615 liralık tazminat, şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına gönderildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut ErdoğduHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrakşehit Aileleri
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