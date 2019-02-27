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Albayrak, Kushner ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile baş başa görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştük"

Albayrak, Kushner ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları istişare ettiklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldığını belirtti.

Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Jared Kushner ile baş başa yaptıkları toplantıda ise ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştüklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakJared Kushner
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