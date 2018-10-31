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Albayrak ÖTV ve KDV indirim paketini açıkladı

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1) "6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini yıl sonuna kadar devreye alacağız" - "Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim ve tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulamasını yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz" - "Mobilyada KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz. Beyaz eşyada ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz" - "1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz" - "Özellikle belirtmek isterim ki uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin, nihai satış fiyatına yansımasını birebir takip edeceğim"

Albayrak ÖTV ve KDV indirim paketini açıkladı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerini açıkladı.

Albayrak, Bakanlık konferans salonunda düzenlenen Vergi Denetim Kurulu (VDK) Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Tüm kamuoyu ile önemli gördüğü bir açıklamayı paylaşmak istediğini aktaran Bakan Albayrak, gerek enflasyonla mücadeleye destek vermek, gerekse kurdaki etkiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için bazı düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alacaklarını açıklayarak, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi, konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Bu uygulama 31 Ekim'de bitiyordu, yıl sonuna kadar devam edecek. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulamasını da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlık da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz. Dördüncü başlığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz. Beşinci başlığımız 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz."

Saydığı 6 başlıktaki uygulamanın, ekonominin hızlı şekilde hareketlenmesi, piyasanın canlanması için uygulanacağını bildiren Berat Albayrak, indirimlerle hem enflasyonla mücadele hem de istihdam noktasındaki güçlü duruşun devam etmesinin sağlanmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Albayrak, "Özellikle belirtmek isterim ki uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin, nihai satış fiyatına yansımasını birebir takip edeceğim." dedi.

(Sürecek)

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Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakVergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı
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