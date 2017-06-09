Albayrak'tan 1 milyar liralık yatırım

İSTANBUL (AA) - Albayrak Grubu şirketlerinden Varaka'nın 1 milyar liralık yatırımıyla kurulan kağıt fabrikası üretime başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, birçok iş kolunda hizmet veren Albayrak Grubu, hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Grubun şirketlerinden Varaka'nın bin 500 kişiye istihdam sağlayan 1 milyar liralık yatırımıyla kurulan kağıt fabrikası, 1 milyon metrekarelik açık ve 140 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde üretime başlıyor.

Yıllık 700 bin ton kağıt üretim kapasitesine sahip olan yatırımın birinci etabının 2018 başında, ikinci etabının ise 2019 başında devreye alınması öngörülüyor. Varaka, Türkiye’nin yıllık 450 milyon dolarlık ithalat açığını kapatmayı hedefliyor.

Yatırımın en önemli özelliği, ham madde için Albayrak Grubu şirketlerinin sahip olduğu günlük 10 bin ton katı atık ve hurda kağıt toplama kapasitesinden yararlanacak olması. Grup bünyesindeki şirketlerin günde topladığı 10 bin ton katı atığın yaklaşık 2 bin tonu hurda kağıttan oluşuyor. Albayrak, topladığı hurda kağıtlarla, ithal edilen 500 bin ton/yıl kuşe karton yerine, yerli kuşe kartonu ve beyaz testliner üretecek.



- Yılda 350 bin ton üretim yapılacak



Yeni yatırımlarla birlikte Albayrak Grubu iştiraki Varaka, yıllık 200 bin ton gazete kağıdı üretimi ile yıllık 150 bin ton beyaz testliner kağıdı üretimi hedefliyor.

2018 başından itibaren bu ürünlerle pazardaki yerini alacak Varaka, 2019'da, bünyesinde bulunan Balıkesir eski SEKA kağıt makinesinin yenilenme aşamalarını tamamlayacak. 2019'dan itibaren de Türkiye'nin büyük miktarda ithal ettiği kuşe karton tiplerinde yılda 350 bin ton üretim yapacak.

Yatırımın hayata geçmesiyle Albayrak'ın yıllık kağıt üretme kapasitesi 700 bin tona ulaşacak.