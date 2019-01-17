Albayrak'tan defterdarlık ve vergi dairesi ziyareti ANTALYA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı konuşmanın ardından bir dizi ziyarette bulundu. İş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda...

17 Ocak 2019 Perşembe 17:30