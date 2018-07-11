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Alcatel Lucent Teletaş ile Türk Telekom 35 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

- Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon AŞ. ile Türk Telekomünikasyon AŞ. arasında 35 milyon dolar tutarında telekomünikasyon alt yapı ekipmanlarının satışına ilişkin yeni bir iş emri imzalandı

Alcatel Lucent Teletaş ile Türk Telekom 35 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

İSTANBUL (AA) - Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon AŞ. ile Türk Telekomünikasyon AŞ. arasında 35 milyon dolar tutarında telekomünikasyon alt yapı (Ip/mpls sistemi) ekipmanlarının satışına ilişkin çerçeve satış anlaşmasına bağlı yeni bir iş emri imzalandı.

Alcatel Lucent Teletaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket ile Türk Telekomünikasyon AŞ. arasında 2016 yılında imzalanmış olan (sistem, donanım, yazılım, bakım ve destek hizmetleri) çerçeve sözleşmesinin devamı niteliğinde yeni bir anlaşma yapıldı.

Açıklamada, "35 Milyon dolar tutarında telekomünikasyon alt yapı (Ip/mpls sistemi) ekipmanlarının satışına ilişkin, geçerlilik süresi şu anda 24 ay olarak öngörülen yeni bir iş emri imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Alcatel Lucent TeletaşTürk Telekom
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