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Alcomet'ten yüksek teknolojik pres

17 mayıs 2019 tarihinde Alcomet AD şirketinde yeni 2500 tonluk alüminyum profil için SMS HybrEx pres açılışı yapıldı.

Alcomet'ten yüksek teknolojik pres
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Soğuk haddehane tezgahı ve kesintisiz döküm hattının bir parçası olan 69 milyon leva değerindeki bu yeni yatırım ile Alcomet Bulgaristan'da istihdam sağlamaya devam ediyor.

Presin açılış törenşne Başbakan Bayko Borisov ve Bakanlar Vladislav Goranov ve Tomislav Donchev, Millet vekilleri Lilyana Pavlova ve Nigyar Dzhafer, Shumen Belediye Başkanı Lyubomir Hristov, Türkiye C. Burgas Başkonsolosu Nuray İnöntepe, bulgaristan sanayi odası Başkanı Radosvet Radev, Bulgaristan Yatırım Ajansı Başkanı Stamen Yanev, Dr. Hansjörg Hoppe SMS group GmbH şirketinde "Pres" satış departmanı müdürü, "Alcomet"şirketinin iş ortakları ve müşterileri katıldı. 


 

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