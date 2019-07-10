Ale hekimlerine soruşturma isteniyor

İzmir’de aile hekimine şiddet olayı nedeniyle federasyonun kararı ve çağrısıyla, sağlıkla ilgili sendikalar da iş bırakma kararı almıştı. Anayasal haklarını kullanıp bir gün iş bırakma eylemine Antalya’dan katılan doktorlara Sağlık Müdürlüğü tarafından adli ve disiplin soruşturması açıldı. AHEF, hekimlerin ıslak imzalı itiraz dilekçelerinin dikkate alınmamasını, vali yardımcısının soruşturma açma yetkisinin yok sayılmasını ve sağlık müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada birden fazla ceza verilmeye çalışılmasını kınadı.



AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen: “Sendikal hakkı olarak iş bırakan Aile Hekimlerine açılan adli ve disiplin soruşturmasında birden fazla ceza isteniyor. Üstelik de bu haksız talep sağlıkta önlenemeyen şiddeti protesto amacıyla yapılan iş bırakma eylemi nedeniyle… Yani son derece insani ve vicdani bir durumun kamuoyuna duyurulmaya ve halkın bilinçlendirilmesine çalışılması için yapılan bir eylemden ötürü gündeme geliyor. Bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmesini ve arkadaşlarımız için istenen cezaların geri çekilmesini istiyoruz” dedi.



Sezen şöyle devam etti; “ASM’leri kapalı olduğu gerekçesiyle eyleme katılan arkadaşlarımıza ayrıca 4483 kapsamında ön inceleme başlatılarak adli yargılama izni alınmak isteniyor. Yasal ve sendikal hakkımız olan bir konuda böyle bir soruşturma psikolojik şiddet, gözdağı ve cezalandırmadır. Biz hekimler bunu kabul etmiyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. AHEF olarak ilgili yönetimlerle görüşmelerimiz gerçekleştirdik ve gerekli bilgilendirme ve düşüncelerimizi ilettik. 104 meslektaşımız hakkında işlem yapılmasına, onlara bir zarar gelmesine, onların gönüllerinin en ufak bir şekilde kırılmasına, kalplerinin incinmesine müsaade etmeyeceğiz.”



Özlem Sezen, hekimlere yönelik artan şiddet olayları nedeniyle gerçekleştirilen her türlü eylem ve iş bırakma eyleminin hakları olduğunun ve bu olayların devam etmesi halinde bu eylemlerini de sürdüreceklerinin altını çizdi.