Alev alan biçerdöver buğday tarlasını yaktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, buğday hasadı sırasında biçerdöverin alev alması sonucu çıkan yangında 25 dönüme yakın ekili alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi'nde Sait Nuri Ç'nin kullandığı biçerdöver, hasat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Tarlada yangın çıkarken, rüzgarın etkisiyle alevler hasat yapılacak başka bir buğday tarlasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe itfaiye amirliklerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın uzun süren çabalar sonucunda söndürülürken, 25 dönüme yakın ekili alan zarar gördü.



