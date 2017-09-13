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"Alev Kartalı"ndan yangınla mücadeleye destek

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme helikopteri "Alev Kartalı", Kütahya ve Bilecik'teki yangınlara müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme helikopteri "Alev Kartalı"nın İstanbul dışındaki yangınlarda da kullanıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Alev Kartalı"nın Kütahya ve Bilecik'teki yangınlara müdahale ettiği aktarıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen orman yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılarak Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alana sıçradığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de çıkan yangınlara müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri Alev Kartalı'nı bölgeye gönderdi. Alev Kartalı yangınların söndürülmesi için farklı bölgelerdeki çalışmalara destek vermeye başladı."

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