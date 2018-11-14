Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon riskler cumhurbaşkanlığı Mustafa Rumeli
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

Alfa Romeo’dan kampanya

- Alfa Romeo, Giulietta modelinde otomobilseverler için uygun ödeme seçenekleri sunuyor

Alfa Romeo’dan kampanya
banner17

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, Giulietta modelinde sunduğu kampanya dahilinde, otomobilseverler için uygun ödeme imkanı tanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, Giulietta modelinde sunduğu kampanya dahilinde, otomobilseverler için cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Kasım ayında geçerli olacak kampanyada, 129 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Giulietta, 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.

Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta modeli için benzersiz bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Kasım ayında, yüksek verimliliğe sahip, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel ile 1,4 litrelik 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçenekleriyle dikkati çeken Giulietta modelleri, 129 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Kampanya aracılığı ile tüm Giulietta modelleri, 50 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alfa Romeo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1