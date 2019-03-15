Alfa Romeo'dan mart ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo'nun kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta modelleri, mart ayında yarısı peşin, yarısı sıfır faizli kredi ile ödeme seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, marka, sportif ve prestijli kompakt sınıf temsilcisi Giulietta için devreye aldığı satış kampanyası ile dikkati çekiyor.



Fiyat-performans dengesiyle öne çıkan Giulietta'nın dizel otomatik versiyonları 144 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, devam eden ÖTV indirimine ek olarak otomobilin yarısı peşin, yarısı sıfır faizli kredi ile ödenebiliyor. Dizel otomatik Giulietta modelleri 72 bin 500 TL peşinat ve 72 bin 500 TL için yüzde 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Performansı ve yüksek verimliliğiyle dikkati çeken Giulietta modelleri, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motora ve 6 ileri çift kavramalı TCT şanzımana sahip.

Alfa Romeo Giulietta'da çift bölgeli otomatik klima, 5 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect multi medya sistemi, Alfa Romeo DNA sürüş modu seçici, yan ve perde hava yastıkları, 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar ve çift pinyonlu gelişmiş direksiyon sistemi gibi sürüş keyfi, güvenlik ve konforu artıran donanımlar standart olarak sunuluyor.