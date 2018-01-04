"Alfi" kaçakçıların korkulu rüyası olacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğündeki eğitimlerde 12 dedektör köpek arasında en iyi seçilen hassas burunlu köpek "Alfi", Kahramanmaraş'ta göreve başladı.

Uzman polis memuru Kürşat Yılmaz ile Alfi, güne kondisyon eğitimi yaparak başlıyor. Daha sonra Alfi'ye hurda araçların arasında dünya literatüründe yer alan uyuşturucuları bulma eğitimi yaptırılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yücel Kayadelen, Alfi'nin göreve başlaması ile araçlarda "zula" tabir edilen bölümlerin çok çabuk bir şekilde tespit edileceğini belirtti.

Alfi'yi narkotik ailesinin bir üyesi olarak kabul ettiklerini ifade eden Kayadelen, şunları kaydetti:

"Alfi'nin, özellikle 'zula' tabir edilen yerlere saklanan uyuşturucuların bulunmasında önemli görevler alacağına inanıyorum. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi olarak Alfi'nin göreve başlaması ile kaçakçılıkta önemli operasyonlara imza atacağımızı düşünüyorum. Alfi yaklaşık 15 günlük sürede 3 ayrı operasyonda başarı elde etti. Alfi sayesinde 'torbacı' tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kötü niyetli insanlara fırsat vermeyeceğiz. Uyuşturucunun kökünü kazıyıncaya kadar çalışmalarımız aralıksız sürecek."

Yücel Kayadelen, KEM Şube Müdürlüğündeki eğitimlere katılan 12 ayrı dedektör köpek içerisinde en başarılısı olan Alfi'nin ödüllendirildiğini de sözlerine ekledi.

Kürşat Yılmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı KEM'de yaklaşık 3 aylık eğitimin ardından göreve başladıklarını dile getirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de her türlü ortamda verilen eğitimin ardından Kahramanmaraş'ta göreve başladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Dedektör köpek Alfi bu kursları, katılan 12 köpek arasında birinci olarak bitirdi. Alfi'nin 7 yavrusu ise şu anda dedektör olarak göreve başladı. Alfi ile operasyonlar ve aramaların dışındaki zamanımızda sabahları kondisyon antrenmanı yaptırıyoruz. Daha sonra uyuşturucu arama ve bulma eğitimi veriyorum. Son olarak ise insanların arasında zarar vermeden gezmesi için sosyalleşme eğitimi veriyorum."