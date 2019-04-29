Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda Bursa dünya Hurma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!

Algıları yıkan Nefertiti güzelliği

Mısır tarihinin efsanevi kraliçesi Nefertiti’nin güzelliği asırlar sonra da güzellik algısını şekillendirmeye devam ediyor.

Algıları yıkan Nefertiti güzelliği
banner17
Nefertiti sayesinde güzelliğin simgelerinden biri haline gelen belirgin çene hattı ve  gergin bir boyun günümüzde de pek çok kadının hayalini süslemeye devam ediyor.
Nefertiti güzelliği artık hayal değil

Tarih boyunca kadınlarda gençlik ve güzelliğin sembolü, erkeklerde ise dinçlik belirtisi olarak algılanan boyun için ‘estetik yapılamaz’ görüşü hakimdi.

Ancak Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Zafer Atakan, son yıllarda geliştirilen yeni teknikler ve yöntemlere ilaveten boyun germe ameliyatıyla; boyundaki buruşukluklara karşı cildin gergin ve düzgün bir görüntüye kavuşabileceğini söyledi. Atakan 'boyun bölgesi kırışıklıklarının estetik cerrahi yöntemleri ile tedavisinde boyun bölgesi, yüzün estetik görünümünü tamamlayan en önemli bölgedir. Gıdı olarak bilinen çene altı bölgesi kilo alındığında yağların toplandığı bölgelerden biridir.  Aşırı yağlanmanın olduğu durumlarda ise boyun ile çene sanki birleşmiş gibi görünür. Bu da kişiyi mutsuz ve huzursuz eder. Gıdı bölgesinde oluşan yağlar bazı durumlarda kilo verilerek giderilebilir. Ancak kilo verilse bile oluşan cilt elastikiyet kaybı ve  boyun kaslarının elastikiyetinin kaybetmesi ile zamanla sarkma, gevşeme ve buruşmalar ortaya çıkar. Oluşan bu deformasyonun giderilmesi için estetik müdahale şarttır.

Boyun Germe Estetiği Nasıl Yapılır?

Boyun germe ameliyatı ile deri ve yağ birikimleri boyun bölgesinden kaldırılır ve deri altındaki kaslar kesilip dikilerek yeniden yapılandırılır.  Boyundaki fazla yağlar alındıktan sonra cildi sıkılaştıracak cihazlarda kullanılır. Ameliyat izleri kulak içi ve kulak arkası saçlı deri gibi alanlarda gizlendiği için  belli olmaz. Yapılan bu işlemden sonra yöntemin uygulandığı kişilerde  cildin yapısı ve genetik faktörlerin de belirlemesi ile 8-15 yıl arasında kalıcılığı vardır’ açıklamasını yaptı.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5