AliExpress E-İhracat Buluşması gerçekleştirildi

Alibaba Group bünyesinde yer alan uluslararası ve online perakende satış platformu AliExpress, Türk satıcıları bir araya getirdiği ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Birçok farklı sektörden yerli markaya, KOBİ’lere ve girişimcilere e-ihracat alanında destek sunan AliExpress, platformda yer alan satıcıların uluslararası alandaki tüketicilerle direkt iletişim kurarak nasıl e-ihracat yapabileceklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.



AliExpress, Türk satıcıların ihracat yapabilmeleri için platform üyeliğini bu link üzerinden daha hızlı ve kolay bir hale getiriyor: https://sell.aliexpress.com/tr/__pc/HqFW90tz93.htm. AliExpress’in en güçlü e-ticaret platformu olduğu ve AliExpress için en büyük pazar olan Rusya’da, Türk ürünleri özellikle revaçta ve ön plana çıkıyor.