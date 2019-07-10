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AliExpress E-İhracat Buluşması gerçekleştirildi

AliExpress, Türk KOBİ’lerine ve yerli markalara e-ihracat alanında destek sunmak amacıyla ilk toplantısını istanbul’da gerçekleştirdi.

AliExpress E-İhracat Buluşması gerçekleştirildi
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Alibaba Group bünyesinde yer alan uluslararası ve online perakende satış platformu AliExpress, Türk satıcıları bir araya getirdiği ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Birçok farklı sektörden yerli markaya, KOBİ’lere ve girişimcilere e-ihracat alanında destek sunan AliExpress, platformda yer alan satıcıların uluslararası alandaki tüketicilerle direkt iletişim kurarak nasıl e-ihracat yapabileceklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

AliExpress, Türk satıcıların ihracat yapabilmeleri için platform üyeliğini bu link üzerinden daha hızlı ve kolay bir hale getiriyor: https://sell.aliexpress.com/tr/__pc/HqFW90tz93.htm. AliExpress’in en güçlü e-ticaret platformu olduğu ve AliExpress için en büyük pazar olan Rusya’da, Türk ürünleri özellikle revaçta ve ön plana çıkıyor.

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AliExpressKOBİE-İhracat
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